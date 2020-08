DJ EUA/DOE: Reservas de crude recuam pela quarta semana consecutiva

(DJ Bolsa)-- As reservas de crude dos EUA recuaram pela quarta semana consecutiva e as reservas de gasolina também desceram, segundo os dados publicados esta quarta-feira pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

O WTI, que recuava ligeiramente antes dos dados, reduziu as quedas depois da publicação. O contrato do crude Nymex para setembro perde 0,5% para $42,69 por barril.