DJ EUA/DOE: Reservas de crude recuam pela terceira semana consecutiva

(DJ Bolsa)-- As reservas de crude dos EUA recuaram mais do que o esperado na semana passada e as reservas de combustíveis também desceram, segundo dados publicados na quarta-feira pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

O WTI, que avançava antes da publicação dos dados bullish, prolongou os ganhos. O contrato do crude Nymex para setembro sobe 2,6% para um máximo da sessão de $42,70 por barril.