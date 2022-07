DJ EUA/DOE: Reservas de crude sobem com abrandamento económico a afetar procura

(DJ Bolsa)-- As reservas de crude dos EUA subiram mais que o esperado na semana passada, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Energia esta quinta-feira, uma vez que a desaceleração da economia deve ter travado a procura de energia.

Os preços do petróleo de referência para os EUA mantiveram os ganhos após os dados. O WTI sobe 5,5% para $103,96.