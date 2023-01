DJ EUA/DOE: Reservas de crude sobem com atividade de refinação abaixo do normal

(DJ Bolsa)-- Os inventários comerciais de crude subiram inesperadamente de forma acentuada na semana passada, em resultado do encerramento de refinarias durante a vaga de frio do mês passado, de acordo com dados desta quarta-feira do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

Os preços do petróleo de referência para os EUA aceleraram ligeiramente depois dos dados. O WTI soma 2% para $76,73.

