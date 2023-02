DJ EUA/DOE: Reservas de crude sobem; produção em máximos de 34 meses

(DJ Bolsa)- As reservas comerciais de crude dos EUA subiram mais do que o esperado na semana passada e a produção de petróleo doméstica aumentou para um máximo de 34 meses, de acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, divulgados esta quarta-feira.

Os preços de petróleo de referência para os EUA travaram os ganhos após os dados, mas voltaram a acelerar. O crude WTI ganha 1% para $77,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.