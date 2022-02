DJ EUA/DOE: Reservas de crude sobem, stocks de gasolina descem

(DJ Bolsa)-- As reservas de petróleo aumentaram surpreendentemente na semana passada, mas as reservas de gasolina e outros combustíveis refinados diminuíram, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

Os preços de referência do petróleo nos EUA, que já subiam antes dos dados, passaram a ganhar 2,3% para $94,21 por barril.