DJ EUA/DOE: Reservas de petróleo caem bastante mais que o esperado

(DJ Bolsa)-- Os inventários de crude dos EUA desceram bastante mais que o esperado na semana passada, mas a produção doméstica subiu para um máximo de 15 meses, de acordo com dados desta quarta-feira do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

O petróleo WTI continua em baixa depois dos dados, ao perder 1,6% para $67,42 por barril.