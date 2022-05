DJ EUA/DOE: Reservas de petróleo caem com aumento da atividade das refinarias

(DJ Bolsa)-- As reservas de petróleo dos EUA caíram mais do que era esperado na semana passada, com a atividade das refinarias dos EUA a disparar para o nível mais elevado desde 2019, de acordo com dados publicados pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, esta quarta-feira.

O WTI subia antes do relatório e continuou com esses ganhos, subindo recentemente 0,6% para $110,45 por barril.