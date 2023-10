DJ EUA/DOE: Reservas de petróleo caem enquanto inventários de gasolina disparam

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As reservas de petróleo dos EUA desceram na semana passada, enquanto os inventários de gasolina registaram o maior aumento semanal desde o início de 2022, de acordo com dados desta quarta-feira do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

Os preços do petróleo de referência para os EUA continuam em baixa acentuada após os dados, com o WTI a cair 3,3% para $86,28/barril.

