DJ EUA/DOE: Reservas de petróleo caem mais do que o esperado

(DJ Bolsa)-- As reservas de petróleo dos EUA caíram mais do que o esperado na semana passada, enquanto as reservas de gasolina e de combustíveis registaram fortes subidas, de acordo com os dados publicados esta quinta-feira pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

As reservas de crude comercial, excluindo a Reserva Estratégica de Petróleo, caíram 5,5 milhões de barris para 431,1 milhões na semana que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.