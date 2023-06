DJ EUA/DOE: Reservas de petróleo caem mas sobem no centro de armazenamento de Oklahoma

(DJ Bolsa)-- As reservas de crude dos EUA caíram acentuadamente na semana passada, mas os inventários no principal centro de armazenamento do país em Cushing, no Oklahoma, atingiram um máximo de dois anos, de acordo com os dados publicados esta quarta-feira pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

Os preços do petróleo benchmark dos EUA estavam pouco alterados antes da publicação e passaram a subir depois. O contrato do ...