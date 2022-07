DJ EUA/DOE: Reservas de petróleo, combustíveis subiram na semana passada

(DJ Bolsa)-- Os inventários de petróleo dos EUA subiram acentuadamente na semana passada, juntamente com as reservas de gasolina e gasóleo, de acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA divulgados esta quarta-feira.

Os preços do petróleo de referência para os EUA, que seguiam em baixa ligeira antes dos dados, seguem agora em alta. O WTI ganha 1,4% para $97,27.