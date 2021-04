DJ EUA/DOE: Reservas de petróleo dos EUA sobem ligeiramente

(DJ Bolsa)-- As reservas de petróleo dos EUA subiram ligeiramente, mas o total de reservas de combustíveis refinados caiu, de acordo com os dados semanais publicados pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, esta quarta-feira.

Os futuros do WTI subiam antes do relatório e prolongaram os ganhos depois. O contrato do Nymex para entrega em junho subia 1,7% para $64,01 por barril.