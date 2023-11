DJ EUA/DOE: Reservas de petróleo dos EUA subiram na semana passada

(DJ Bolsa)-- As reservas de petróleo dos EUA aumentaram 3,6 milhões de barris na semana terminada a 10 de novembro, de acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, desta quarta-feira.

As reservas comerciais de crude ficaram nos 439,4 milhões de barris e estão 2% abaixo da média de cinco anos para esta altura do ano. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam que as reservas subissem 800....