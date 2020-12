DJ EUA/DOE: Reservas de petróleo e combustíveis sobem acentuadamente

(DJ Bolsa)-- Os inventários de crude dos EUA registaram um aumento considerável na semana passada, enquanto as reservas de gasolina e outros combustíveis também aumentaram bastante, de acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, desta quarta-feira.

Os preços do petróleo WTI reverteram os ganhos depois dos resultados, descendo agora 1,3% para $45,00 por barril.