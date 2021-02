DJ EUA/DOE: Reservas de petróleo sobem com refinarias a travar

(DJ Bolsa)-- As reservas de petróleo dos EUA subiram moderadamente na semana passada, com as refinarias a abrandarem a atividade devido a uma tempestade no Texas, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

Os preços de referência dos EUA acentuaram os ganhos após a apresentação do relatório.