DJ EUA/DOE: Reservas de petróleo sobem enquanto produção estabiliza

(DJ Bolsa)-- Os inventários comerciais de petróleo dos EUA subiram mais do que o esperado, enquanto a produção doméstica estabilizou em cerca de 12 milhões de barris por dia, disse o Departamento de Energia esta quarta-feira.

Os preços do petróleo de referência para os EUA aceleraram ligeiramente após os dados. O WTI ganha 1,8% para $88,85 por barril.