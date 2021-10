DJ EUA/DOE: Reservas de petróleo sobem enquanto stocks de combustíveis caem

(DJ Bolsa)-- As reservas de crude dos EUA subiram mais que o esperado, mas as reservas de gasolina e gasóleo desceram, de acordo com dados desta quarta-feira do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

Os preços do petróleo dos EUA, que se encontravam em baixa antes dos dados, mantêm as perdas. O crude WTI recua 0,9% para $83,86.