DJ EUA/DOE: Reservas e produção de petróleo subiram na semana passada

(DJ Bolsa)-- Os inventários de crude dos EUA subiram mais do que o esperado na semana passada e a produção doméstica igualou o nível mais elevado desde a fase inicial da pandemia, de acordo com dados desta quarta-feira do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

Os preços do petróleo WTI mantiveram as perdas após o relatório, seguindo em queda de 3,1% para $81,28.