DJ EUA/DOE: Reservas sobem pela sétima semana consecutiva

(DJ Bolsa)-- As reservas de crude dos EUA subiram, com a indústria a recuperar do impacto de tempestades, enquanto as reservas de gasolina e outros combustíveis caíram, de acordo com dados desta quinta-feira do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

Os preços do petróleo continuam em baixa após o relatório, com o WTI a cair 0,7% para $37,80.