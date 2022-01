DJ EUA/Fed Chicago: Crescimento económico abrandou em dezembro

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico dos EUA abrandou em dezembro pela primeira vez desde fevereiro, de acordo com um índice do Banco da Reserva Federal de Chicago publicado esta segunda-feira.

O Índice de Atividade Nacional de Chicago desceu para -0,15 pontos em dezembro face a 0,44 pontos em novembro, abaixo do consenso de 0,25 pontos apontado por economistas sondados para a FactSet.