DJ EUA/Fed Chicago: Crescimento económico recuperou em janeiro

(DJ Bolsa)-- A economia norte-americana acelerou em janeiro depois de um fraco final do ano, de acordo com dados do banco da Reserva Federal de Chicago desta quinta-feira.

O Índice de Atividade Nacional da Fed de Chicago aumentou para 0,23 pontos face a -0,46 pontos em dezembro, um sinal de que a economia cresceu acima da tendência histórica.

O principal contributo positivo para o índice foram ...