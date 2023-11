DJ EUA/Fed Filadélfia: Atividade industrial voltou a contrair em novembro

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial no distrito de Filadélfia contraiu pelo terceiro mês consecutivo em novembro, embora menos do que o previsto.

O banco da Reserva Federal de Filadélfia disse esta quinta-feira que o seu índice para a atividade geral atual ficou nos -5,9 pontos, uma melhoria face aos -9 pontos de outubro.

A leitura superou as previsões de -7,5 pontos, de acordo com economistas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.