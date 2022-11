DJ EUA/Fed: Inflação elevada representa risco para a economia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A inflação elevada e persistente está entre os maiores riscos de curto prazo para a economia e o sistema financeiro dos EUA, disse a Reserva Federal dos EUA, ao mesmo tempo que alertou para o aumento da volatilidade na negociação da dívida dos EUA.

A vice-presidente da Fed Lael Brainard disse na sexta-feira que há o risco de um choque sem precedentes poder amplificar as vulnerabilidades ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.