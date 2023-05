DJ EUA/Fed Nova Iorque: Atividade industrial contraiu acentuadamente em maio

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial do estado de Nova Iorque regressou a terreno de contração em maio depois de ter registado uma expansão no mês passado, retomando uma sequência de fragilidade persistente no setor industrial da região, de acordo com dados da Reserva Federal de Nova Iorque desta segunda-feira.

O índice de condições empresariais gerais da Sondagem Industrial Empire State desceu acentuadamente ...