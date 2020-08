DJ EUA/Fed Richmond: Atividade industrial melhora em agosto

(DJ Bolsa)-- A atividade industrial na região centro-atlântico dos EUA melhorou em agosto, de acordo com dados divulgados esta terça-feira pelo banco da Reserva Federal de Richmond.

O índice da Fed de Richmond subiu para 18 pontos, face aos 10 pontos de julho. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam uma leitura de 7 pontos.