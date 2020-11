DJ EUA/ISM: Atividade de Nova Iorque em máximo de 18 meses

(DJ Bolsa)-- A atividade empresarial da área metropolitana de Nova Iorque aumentou pelo segundo mês seguido em outubro, alcançando um máximo de 18 meses, de acordo com dados do Institute for Supply Management esta terça-feira.

O índice de condições atuais do ISM de Nova Iorque subiu nove pontos para 65,1 pontos, face a 56,1 pontos no mês anterior.