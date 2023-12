DJ EUA/ISM: Atividade dos serviços aumentou novamente em novembro

(DJ Bolsa)-- O setor dos serviços dos EUA cresceu a um ritmo ligeiramente mais rápido em novembro, com a atividade e o emprego a subirem, de acordo com um índice divulgado esta terça-feira.

O índice de atividade dos serviços do Institute for Supply Management subiu para 52,7 pontos em novembro face a 51,8 pontos em outubro. Economistas esperavam que o índice subisse um pouco menos para 52,4 pontos, de acordo ...