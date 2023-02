DJ EUA/ISM: Atividade dos serviços recupera em janeiro

(DJ Bolsa)-- O setor dos serviços dos EUA cresceu no primeiro mês do ano, recuperando depois de em dezembro ter interrompido uma sequência de 30 meses consecutivos de crescimento.

O índice de atividade dos serviços do Institute for Supply Management subiu para 55,2 pontos em janeiro face a 49,2 pontos revisto sem baixa em dezembro, superando os 50,6 pontos esperados por economistas consultados pelo The Wall Street Journal....