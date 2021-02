DJ EUA/ISM: Atividade empresarial de Nova Iorque abranda acentuadamente

(DJ Bolsa)-- A atividade empresarial da área metropolitana de Nova Iorque abrandou significativamente em janeiro, mostram os dados da sondagem do Institute for Supply Management esta terça-feira.

O indicador de condições empresariais atuais caiu para 51,2 pontos em janeiro, face a 61,3 pontos em dezembro, o que representa um ligeiro aumento da atividade económica.