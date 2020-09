DJ EUA/ISM: Atividade empresarial passou a terreno de contração

(DJ Bolsa)-- A atividade das empresas na área metropolitana de Nova Iorque desceu para um nível inferior ao do ponto de equilíbrio e passou a terreno de contração em agosto, mostraram dados do Institute for Supply Management esta quarta-feira.

O relatório de condições atuais das empresas do ISM recuou para 42,9 pontos, cedendo a maioria dos ganhos de julho, quando alcançou um máximo de 15 meses de 53,5 pontos.

