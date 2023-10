DJ EUA/ISM: Indústria continuou a contrair em setembro mas com sinais de melhoria

(DJ Bolsa)-- A atividade entre os produtores de bens industriais dos EUA continuou a contrair em setembro, embora a um ritmo mais lento, uma vez que a procura recuperou em relação ao mês anterior.

O índice de atividade industrial subiu para 49,0 pontos em setembro face a 47,6 pontos em agosto, disse o Institute for Supply Management esta segunda-feira. A leitura é melhor do que os 48,0 pontos esperados por economistas ...