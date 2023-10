DJ EUA/ISM: Setor dos serviços expande-se a ritmo mais moderado em setembro

(DJ Bolsa)-- A atividade do setor dos serviços dos EUA expandiu-se a um ritmo mais lento em setembro, embora tendo alcançado o nono mês consecutivo de crescimento do setor, com a desaceleração das novas encomendas e o arrefecimento do mercado de trabalho.

O índice de atividade dos serviços do Institute for Supply Management situou-se nos 53,6 pontos em setembro, contra 54,5 pontos em agosto. Economistas esperavam ...