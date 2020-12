DJ EUA/ISM: Setor dos serviços manteve expansão em novembro

(DJ Bolsa)-- O setor dos serviços dos EUA expandiu-se pelo sexto mês consecutivo em novembro, sensivelmente ao mesmo ritmo do mês anterior, sugerindo que a atividade manteve-se elevada apesar do ressurgimento das infeções de Covid-19.

O índice de gestores de compras, ou PMI, dos serviços ISM de novembro caiu para 55,9 pontos face aos 56,6 pontos de outubro, em linha com as previsões dos economistas consultados ...

