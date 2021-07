DJ EUA/Yellen: Adiamento de imposto digital pela UE facilita acordo de IRC global

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, agradeceu aos responsáveis da UE o adiamento dos trabalhos referentes ao imposto sobre os serviços digitais, ao dizer que as negociações do imposto mínimo global sobre as empresas devem clarificar que taxas serão aplicadas.

Responsáveis da UE disseram na segunda-feira que os planos para o imposto sobre os serviços digitais seriam ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone