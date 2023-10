DJ EUA/Yellen apoia imposto windfall sobre ativos russos congelados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, mostrou o seu apoio a uma proposta europeia para captar os lucros dos ativos russos capturados para financiar a Ucrânia.

Yellen disse que apoia "captar os proveitos extraordinários dos ativos soberanos russos imobilizados em particular em casas de corretagem e utilizar os fundos para apoiar a Ucrânia". A responsável falava à margem das reuniõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.