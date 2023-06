DJ EUA/Yellen: É provável que apareçam mais fusões de bancos este ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

PARIS (DJ Bolsa)-- A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que mais bancos vão provavelmente procurar fusões este ano, à medida que as taxas de juro mais elevadas e a recente turbulência bancária fazem com que seja mais caro conseguirem manter os depositantes.

Alguns bancos mais pequenos disseram que estão a pagar mais com contas poupanças depois de a Reserva Federal dos EUA ter começado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.