DJ EUA/Yellen: Economia está a abrandar mas não é uma recessão

(DJ Bolsa)-- A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, diz que a economia ainda não está numa recessão dada a robustez do mercado laboral e do consumo privado, embora muitos economistas se preparem para dados difíceis do crescimento do segundo trimestre esta semana.

Muitos economistas preveem um segundo trimestre consecutivo de contração, um sinal de recessão. Embora esse possa ser um dos desfechos dos dados preliminares ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone