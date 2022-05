DJ EUA/Yellen: Economia norte-americana continua robusta

(DJ Bolsa)-- A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que a economia dos EUA continua robusta apesar do facto de ter contraído no primeiro trimestre do ano, acrescentando que a inflação está demasiado elevada e que precisa de ser reduzida.

Yellen disse que a guerra na Ucrânia pode ter prejuízos económicos na Europa que contagiem dos EUA.