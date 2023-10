DJ EUA/Yellen não exclui qualquer possibilidade em termos de sanções ao Irão

MARRAQUEXE (DJ Bolsa)-- A secretária do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, disse que os EUA poderão tomar medidas para reforçar as sanções sobre o Irão depois de o Hamas ter atacado Israel este fim de semana, embora não tenha adiantado penalizações específicas.

A administração Biden desbloqueou no mês passado cerca de $6 mil milhões de receitas petrolíferas do Irã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.