DJ EUA/Yellen: Segurança está à frente da economia na relação com a China

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que proteger a segurança nacional será a prioridade dos EUA na relação com a China, mesmo que isso trave o crescimento económico, assumindo um tom forte ao pedir mais comunicação entre as duas superpotências.

Num discurso esta quinta-feira, Yellen apresentou a visão da administração Biden para a sua relaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.