DJ EUA/Yellen: Tesouro iniciou medidas extraordinárias para evitar default da dívida

(DJ Bolsa)-- O Departamento do Tesouro dos EUA começou a tomar medidas especiais para continuar a pagar a dívida soberana esta quinta-feira, com o país a aproximar-se do limite de financiamento, avançando com um potencialmente longo e difícil debate no Congresso sobre o aumento do teto da dívida.

Com o governo federal prestes a atingir o limite da dívida, que o Congresso definiu nos cerca de $31,4 biliões em 2021, o Departamento ...