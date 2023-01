DJ EUA/Yellen toma medidas para aliviar receios sobre limite da dívida

(DJ Bolsa)-- A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse que o departamento vai cessar os investimentos no Fundo de Investimento de Títulos Soberanos.

O Departamento do Tesouro vai cessar totalmente as aplicações no veículo de investimento público para os funcionários públicos federais num momento em que os EUA discutem novamente o aumento do teto da dívida, disse Yellen numa carta aos lí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.