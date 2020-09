DJ Euronext apresenta oferta pela Borsa Italiana à LSE Group

(DJ Bolsa)-- A Euronext NV disse esta segunda-feira que apresentou uma oferta não-vinculativa para comprar a Borsa Italiana à London Stock Exchange Group PLC.

A operadora de bolsa pan-europeia disse que apresentou a oferta em parceria com os bancos italianos Cassa Depositi e Prestiti Equity e Intesa Sanpaolo SpA. A Euronext acrescentou que não há garantias de que o negócio seja bem-sucedido.