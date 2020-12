DJ Europa acelera processo de aprovação da vacina da Pfizer após pressão

(DJ Bolsa)-- O principal regulador farmacêutico da UE vai acelerar a revisão da vacina para a Covid-19 da Pfizer e da BioNTech depois da pressão de alguns governos para a autorização da vacina, num momento em que o continente sente dificuldades em travar os contágios antes do Natal.

A Agência Europeia de Medicamentos disse esta terça-feira que vai reunir-se a 21 de dezembro, oito dias antes do encontro anteriormente agendado,...

