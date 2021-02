DJ Europa aproxima-se dos EUA na postura firme contra Rússia e China

BRUXELAS (DJ Bolsa)-- A União Europeia planeia aplicar novas sanções contra as autoridades russas esta segunda-feira pela prisão do líder oposicionista Alexei Navalny. O bloco vai também debater medidas para desafiar Beijing pela repressão em Hong Kong, sinalizando uma mudança de postura da Europa em relação aos dois países para uma posição mais próxima dos EUA.

Os ministros ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone