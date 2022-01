DJ Europa enfrenta vaga recorde de Covid-19; pensa na reabertura

(DJ Bolsa)-- A Europa recebeu o novo ano de forma contida, com vários países a registarem números recorde de infeção por Covid-19 e os governos a tentarem encontrar formas de conter o vírus quando as pessoas voltarem ao trabalho e as escolas reabrirem.

Os espetáculos de fogo-de-artifício e grandes ajuntamentos foram cancelados ou reduzidos na véspera de ano novo por todo o continente, apesar de dados ...

