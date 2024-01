DJ Evergrande ordenada a liquidar ativos por um tribunal de Hong Kong

(DJ Bolsa)-- A imobiliária China Evergrande Group foi condenada por um tribunal de Hong Kong a liquidar ativos, pondo fim à saga de anos de uma empresa cujo incumprimento se repercutiu na segunda maior economia do mundo.

A ordem de liquidação foi dada apesar de uma intensa negociação de 11 horas com os credores da empresa para chegar a um acordo no fim de semana, segundo fontes próximas do assunto, e surge mais de dois anos depois ...