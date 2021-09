DJ Evergrande: Unidade de veículos elétricos alerta para falta de liquidez

(DJ Bolsa)-- A unidade de veículos elétricos do China Evergrande Group alertou que está a enfrentar uma "grave escassez de fundos" e pode não ser capaz de cumprir as suas obrigações financeiras, aumentando os problemas enfrentados pela holding altamente endividada.

Num comunicado enviado aos reguladores de Hong Kong na sexta-feira, a China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd., ou Evergrande Auto, disse ainda que deixou de ...

