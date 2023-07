DJ Expectativas de inflação regressam ao alvo de 2% da Fed

(DJ Bolsa)-- As expectativas de onde a inflação dos EUA vai estar ao longo dos próximos cinco anos voltaram a descer para perto de 2%, depois de um disparo no ano passado, de acordo com uma nova ferramenta do banco da Fed de Cleveland.

No ano passado, as expectativas de inflação para um horizonte de cinco anos subiram para níveis bastante acima da meta do banco central de 2%, uma vez que a própria inflaç...